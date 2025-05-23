Bodrum'da Yazar Buluşması Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yazar Buluşması etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Çocuklarımızı kitaplarla ve yazarlarla buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler sadece kütüphanelerimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın dünyasına da değer katıyor" dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yazar Buluşması etkinlikleri yapıldı. 21 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk etkinlikte, çocuk kitabı yazarı Sinem Ulu Güleryüz, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu'ndan 400 öğrenciyle bir araya geldi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan da katıldı.

Yazar Sinem Ulu Güleryüz, yazarlık süreci ve hikaye yazmanın incelikleri hakkında bilgi verirken öğrenciler de yazarın üç kitabıyla ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Güleryüz, yazar olmanın gerekliliklerini ve okumanın önemini vurgulayarak çocukların hayal gücünü geliştirmelerine katkıda bulundu. Etkinlik sonunda çocuklar, kütüphanede bulunan kitapları inceleme fırsatı yakaladı.

Dün düzenlenen etkinlikte ise çocuk yazar Kenan Demir tarafından yazılan ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan Keno Prens ve Maceraları adlı öykü kitabı minik okurlarıyla buluştu.

Etkinliğe, Yalıkavak Mahallesi'ndeki okullardan 300 öğrenci katıldı. Bir çocuğun hayallerinin nasıl kitap haline geldiğini anlatan Demir, kitaplarını minik okurlar için imzaladı ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Yapılan etkinliklerin çocukların hayal gücünün gelişiminde önemli bir etkisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Çocuklarımızı kitaplarla ve yazarlarla buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler sadece kütüphanelerimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın dünyasına da değer katıyor. Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını biliyoruz. Bu yüzden kütüphanelerimizi sadece kitapların saklandığı değil, çocukların ilham aldığı, düşündüğü ve hayal kurduğu yaşam alanlarına dönüştürmeye kararlıyız. Bodrum Belediyesi olarak kültüre, sanata ve özellikle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" dedi.