MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım düşen ağacın altında bulunan 2 otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu, ağacın altında bulunan 2 otomobil alev aldı. Otomobillerin alev aldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri tarafından söndürülen yangın sonrası 2 otomobil kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaç Yangın Çıkardı, İki Otomobil Kül Oldu - Son Dakika
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