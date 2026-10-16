Bodrum\'da yolun karşısına geçmek isteyen Veli Özyıldırım\'a motosiklet çarptı, hastanede öldü

Bodrum'da yolun karşısına geçmek isteyen Veli Özyıldırım'a motosiklet çarptı, hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da Turgutreis-Bodrum güzergahında Akçaalan mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Veli Özyıldırım'a (56) motosiklet çarptı. Yaralanan Özyıldırım kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Veli Özyıldırım (56) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutreis-Bodrum güzergahında meydana geldi. H.B.A. idaresindeki 48 AGS 794 plakalı motosiklet, Akçaalan mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Veli Özyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özyıldırım, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan Veli Özyıldırım kurtarılamadı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?