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Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum\'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
23.12.2023 - 20:17,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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