Bodrum\'da Yüzerek Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Ekiplerce yakalanarak bota alınan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.