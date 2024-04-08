DSİ: Bodrum\'daki içme suyu patlamasıyla ilgili sorumluluk MUSKİ\'de

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğünden Bodrum'daki içme suyu isale hattındaki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, Bodrum Yarımadasındaki İçme Suyu Projesi kapsamındaki tesislerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) mülkiyetinde olduğu bildirildi.
Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Yarımadası İçme Suyu Projesi kapsamında yapılan arıtma tesisi, depolar, isale hatları gibi tesislerin tamamlanmasının ardından 15 Aralık 2011'de Devir Protokolü ile Muğla Bodrum Belediyeler Birliğine devredildiği belirtildi.
31 Mart 2014'de Muğla'nın Büyükşehir Belediyesine dönüşmesi neticesinde bahse konu içme suyu tesislerinin işletme, bakım-onarım sorumluluğu ve mülkiyetinin MUSKİ'ye geçtiği vurgulandı.
13 yıldır işletmede olan tesislerden sağlanan suyun bedeline ait tahsilatların da MUSKİ tarafından yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Haberlere konu patlamalarla alakalı DSİ Genel Müdürlüğü daha önce sahada gerekli incelemeleri yapmıştır. Bizzat MUSKİ tarafından açılan tespit davalarında bilirkişi heyetlerince CTP boru hatları üzerinde farklı noktalardan aldırılan boru numuneleri üzerinde kendi belirledikleri bağımsız laboratuvarlarda yaptırılan testlerde kullanılan boruların standartlardaki rijitlik değerlerini ve teknik özelliklerini sağladığı tespit edilmiştir." denildi.
Tesisin sorumluluğundan da bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesine Devir Protokolü gereği tesisin emniyeti, korunması, bakımı, onarımı ve işletilmesi sorumluluğu MUSKİ Genel Müdürlüğündedir. DSİ Genel Müdürlüğünce sahada yapılan incelemelerde Bodrum içme suyu boru hatlarının geçtiği güzergahların korunmadığı, yol genişletme, hafriyat dökümü, yapılaşma vb. gibi müdahaleler ile boruların tasarım yükünün üzerinde yüklere maruz bırakıldığı, hatlar üzerinde yer alan ve işletme güvenliği açısından büyük önem arz eden sanat yapılarının büyük ölçüde asfalt altında kaldığı, bir kısmının dış etkenler sebebiyle hasara uğradığı ve periyodik bakımlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple yaşanan patlamalarla ilgili DSİ'nin bu aşamada bir sorumluluğu ve yapacağı işlem bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."
Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde Torba mevkisindeki içme suyu ana isale hattında patlama meydana gelmiş, tonlarca su Milas-Bodrum kara yolu çevresine boşalmıştı.
Son Dakika › Güncel › DSİ: Bodrum'daki içme suyu patlamasıyla ilgili sorumluluk MUSKİ'de - Son Dakika
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