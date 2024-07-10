Bodrum'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Yüzlerce öğretmen "Bizi kandırdınız" diye bağırdı, polisin müdahalesi sert oldu

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, dün Bodrum'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bodrum'un Pınarlıbelen Mahallesi'nde dün saat 14: 15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale etti. Çalışmalar gece boyunca devam etti.

Orman Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.