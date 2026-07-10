Bodrum\'daki Yangın Kontrol Altında

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da meydana gelen maki ve ot yangını, ekiplerin havadan ve karadan 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),