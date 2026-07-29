Bodrum Değirmenburnu için hazırlanan projeler görücüye çıkıyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Bodrum Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması kapsamında hazırlanan projeler, ödül töreni, sergi ve kolokyum programıyla ziyaretçilerle buluşacak.

Yarışma kapsamında hazırlanan projelerin yer aldığı sergi, 30 Temmuz Perşembe günü Herodot Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak. 20 Ağustos'a kadar gezilebilecek sergide, yarışmaya katılan projeler ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

Programın ödül töreni ve kolokyum bölümü ise 1 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte ödül alan projeler tanıtılırken, kolokyum kapsamında jüri üyeleri ile katılımcılar Değirmenburnu'nun geleceğine yönelik tasarım yaklaşımlarını ve yarışma sürecini değerlendirecek.

Bodrum'un simge alanlarından Değirmenburnu'nun tarihsel, doğal ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşıyacak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 78 proje teslim edildi. Ön inceleme sonucunda 76 proje değerlendirmeye alınırken, jüri değerlendirmesi sonucunda 3 Eşdeğer Ödül, 5 Eşdeğer Mansiyon Ödülü ve 2 Eşdeğer Satın Alma Ödülü verildi.

Projeler; Evren BAŞBUĞ (Y. Mimar), Prof. Dr. Deniz DOKGÖZ (Mimar), Prof. Dr. Zeynep Ş. ENLİL (Şehir Plancısı - Jüri Başkanı), Ahmet İĞDİRLİGİL (Y. Mimar), Hüseyin Sinan OMACAN (Y. Mimar), Aslı ÖZBAY (Y. Mimar) ve Münire SAĞAT'tan (Peyzaj Mimarı) oluşan asli jüri ile yedek jüri üyeleri Mert USLU (Mimar), Hamdi ERDOĞAN (Y. Mimar) ve Şerife TÜRK DERİN (Y. Mimar) tarafından değerlendirildi.

Bodrum Belediyesi ile Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği, kentin tarihi ve kültürel mirasının geleceğine katkı sunacak fikirlerin paylaşılacağı bu buluşmaya tüm vatandaşları ve basın mensuplarını davet ediyor.