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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemlerimizi korumamız gerekiyor - Son Dakika
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemlerimizi korumamız gerekiyor

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, MKE Ankaraücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan hakem saldırısını kınayarak, hakemlerin saygı ve sevgi çerçevesinde korunması gerektiğini belirtti. Taşdemir, önlerindeki zorlu maçlara odaklandıklarını ve takım olarak birlikte ilerlediklerini söyledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemlerimizi korumamız gerekiyor
15.12.2023 - 21:52,
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Hakemlerimizi korumamız gerekiyor

Fırat AKAY BODRUM, (DHA) - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, MKE Ankaraücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılıp Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıyı kınadı. Halil Umut Meler'e yönelik saldırıdan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Taşdemir, Hakemlerimizi saygı ve sevgi çerçevesinde korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu olayı en kısa zamanda unutup yerine daha dostane ve güzelliklerin yaşandığı bir futbol sezonu olmasını temenni ediyorum dedi.

Bodrumspor, 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde 2'nci sırada bulunan rakibiyle oynayacağı kritik maça hazırlanan play-off potasındaki Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, hakemlere destek olunması gerektiğini belirterek, Eski bir Ankaragücülü olarak Ankaragücü başkanına yakışmadı. Maalesef bu üzücü hadiseyi yaşadık. Bununla beraber birçok takımın planı altüst oldu. Hakemlerimiz ve bizlerin hata yapma oranlarının olduğunu ve yapabileceklerini unutmamamız gerekiyor. Biz onlara destek olalım onlarda ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışsınlar. Biz bir bütünüz ve bu yolda hep beraber ilerliyoruz. Bu olay çok üzücüydü açıklamasını yaptı.

İKİ ZORLU MAÇIMIZ VAR

Taşdemir, Biz 1'inci Lig'e çıktığımızdan beri her hafta hedefi olan bir takım görüntüsü çizdik. O doğrultuda devam ediyoruz. Hedefimiz hep aynı imkanlar dahilinde yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Oyuncu yetiştirmek gibi ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Oyuncu da çıkartabilirsek mutlu oluyoruz. İki zorlu maçımız var. Üst üste Kocaeli deplasmanı ve içeride Göztepe maçı zorlu maçlar olacak. Zorlukların üstesinden geldik bunların da üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Halil Umut Meler, İsmet Taşdemir, Rizespor, Bodrum, Son Dakika

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