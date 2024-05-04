Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine başlayan Barış Saylak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine başlayan Barış Saylak'ı ziyaret etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine başlayan Barış Saylak\'ı ziyaret etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine yeniden başlayan Barış Saylak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Saylak, Bodrum'da görev yapan gazetecilerin bir arada olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Saylak, Muğla'da su sorunu olduğunu ve daha az su kullanmayı planladıklarını belirtti. BGC Başkanı Eren Ayhan ise Saylak'a başarılar dileyerek, Muğla'da gazetecilik yapmanın zorluklarını yerel yönetimlerle aşacaklarını söyledi.

04.05.2024 10:57
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine yeniden başlayan Barış Saylak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ile dernek üyeleri Fikret Hıdır ve Hamdi Yörür katıldı.

Keyifli bir sohbet havasında geçen ziyarette Saylak, Bodrum'da görev yapan gazetecilerin bir arada olmasından oldukça mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Saylak, yeniden göreve geldiği için mutlu olduğunu ve daha iyi projelere imza atmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Muğla'yı çok sevdiğini ve bölgeye hizmete devam edeceğini belirten Saylak, "Muğla'mızın her bir köşesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Biz bu güzelliklerin farkındayız. Muğla'da biliyorsunuz su sorunumuz var. Barajlarımızdaki su seviyemiz oldukça düşük. Bu nedenle daha az su kullanarak tarım yapma çalışmamız var. Bu kapsamda projeler geliştirerek daha az su kullanmayı planlıyoruz." dedi.

BGC Başkanı Eren Ayhan da dernek üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yeniden görevinizde başarılar diliyorum. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinizde çok aktif çalışmalar yürütüyorsunuz. Bizde bu projelerin özellikle Bodrum kısımlarını sık sık takip ediyoruz. Hem şahsım hem de BGC üyeleri adına Bodrum ve Muğla'da çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ben birçok ziyarette şunu söylüyorum. Muğla'da gazetecilik yapmak zor bir görevdir. Özellikle kıyı kesimlerde basın mensubu olmak daha da zordur. Bu zorlukları yerel yönetimlerle yeneceğimizi düşünüyorum."

Ziyaretin ardından Ayhan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA

Barış Saylak, Eren Ayhan, Bodrum, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine başlayan Barış Saylak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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