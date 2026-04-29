Bodrum Katından Şampiyonluğa: 6 Ayda Tarihi Başarı - Son Dakika
Bodrum Katından Şampiyonluğa: 6 Ayda Tarihi Başarı
29.04.2026 09:02
Büyükçekmece Gilman Durukan Ortaokulu, 10 yıldır yenilmeyen rakibini set vermeden yenerek ilçe şampiyonu oldu. Takım, antrenmanları bodrum katında yapıyordu.

İstanbul Büyükçekmece'deki Gilman Durukan Ortaokulu, 2010 yılından beri voleybolda başarı elde edememişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okula gelen beden eğitimi öğretmeni Racitan Ecer, daha önce Van Erciş'te okulunu Türkiye'de ilk 8'e sokmuştu. Burada da kısa sürede takım kurdu ve 6 ay içinde ilçe şampiyonu oldu. Takım, 10 yıldır şampiyonluğu bırakmayan Mimaroba Ortaokulu'nu set vermeden yendi. Okulda spor salonu olmadığı için antrenmanlarını bodrum katında yapan öğrenciler, şimdi İstanbul Gelişim Ligi'nde namağlup ilerliyor.

Öğretmen Racitan Ecer, kız çocuklarının 'Filenin Sultanları'nı örnek aldığını ve çok çalıştıklarını belirtti. Öğrencilerden Beren Varan, doğum gününde takıma 'Bana hediye vermek istiyorsanız maçı alalım' dediğini ve kazandıklarını söyledi. Veliler ise çocukların spor sayesinde disiplin kazandığını ve derslerinde de başarılı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

08:51
Fener taraftarı kahrolacak Tedesco’ya talip çıktı bile
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:46
Trump’tan kurmaylarına talimat: İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
