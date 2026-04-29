Bodrum Katından Şampiyonluğa: 6 Ayda Tarihi Başarı

İstanbul Büyükçekmece'deki Gilman Durukan Ortaokulu, 2010 yılından beri voleybolda başarı elde edememişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okula gelen beden eğitimi öğretmeni Racitan Ecer, daha önce Van Erciş'te okulunu Türkiye'de ilk 8'e sokmuştu. Burada da kısa sürede takım kurdu ve 6 ay içinde ilçe şampiyonu oldu. Takım, 10 yıldır şampiyonluğu bırakmayan Mimaroba Ortaokulu'nu set vermeden yendi. Okulda spor salonu olmadığı için antrenmanlarını bodrum katında yapan öğrenciler, şimdi İstanbul Gelişim Ligi'nde namağlup ilerliyor.

Öğretmen Racitan Ecer, kız çocuklarının 'Filenin Sultanları'nı örnek aldığını ve çok çalıştıklarını belirtti. Öğrencilerden Beren Varan, doğum gününde takıma 'Bana hediye vermek istiyorsanız maçı alalım' dediğini ve kazandıklarını söyledi. Veliler ise çocukların spor sayesinde disiplin kazandığını ve derslerinde de başarılı olduğunu ifade etti.