Bodrum Konacık'ta sağanak trafiği durdurdu, yolda kalan iki araç çekiciyle alındı - Son Dakika
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Bodrum Konacık'ta sağanak trafiği durdurdu, yolda kalan iki araç çekiciyle alındı

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Bodrum Konacık\'ta sağanak trafiği durdurdu, yolda kalan iki araç çekiciyle alındı
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Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren süren sağanak, Konacık Mahallesi'nde trafiği durma noktasına getirdi, araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iki aracın çekiciyle alındığını, ev veya iş yerlerinden su baskını şikayeti almadıklarını söyledi.

OTOMOBİLİ GAZETECİLER İTTİ

Bodrum'da sabah saatlerinde itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konacık Mahallesi'nde trafik durma noktasına geldi. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisi ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, belediye personeli de yoldaki suları tahliye etti. Yollarda kalan araçlar çekici ile bölgeden alındı. Öte yandan mahsur kalan bir otomobil, gazeteciler tarafından güvenli alana itildi; o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'EV VEYA İŞ YERLERİNDEN SU BASKINI ŞİKAYETİ ALMADIK'

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Konacık'ta suyla dolan yollardaki tahliye çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Mandalinci, "Bodrum'da sabah saatlerinde etkisi artan bir yağış oldu. Şu an Konacık Mahallesi'ndeyiz. Burası aslında geçen yıllarda da sorun yaşadığımız bölgeydi. Karayolları ve Muğla Büyükşehir ekiplerimizle konuşma yaptık ancak tabii ki yolun çift taraflı kazılması ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Şu an sadece kesitte bir ek ilave yaparak çözmeye gayret gösterdik. Bugün yine bir mazgalda ufak çaplı bir tıkanıklık oldu. Yolda kalan iki tane aracımız oldu. Çekicilerimizle onları çektik. Şu an yolun çift taraflı akışında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Kaymakamımızla beraber koordine halinde hem emniyetimiz hem jandarmamız hem zabıta ekiplerimizle beraber sahada yağışın ilçemizi olumsuz etkilememesi için mücadele ediyoruz. Şu an herhangi bir ev veya iş yerlerinden su baskını ya da selle ilgili bir şikayet ya da bir uyarı almadık. Sadece ana yolda, özellikle Ortakent ve Konacık bölgelerimizde yer yer kara yollarında su birikmesi söz konusu. Arkadaşlarımız bunlara hızlı bir şekilde müdahale ediyor" dedi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA
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