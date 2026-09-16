Bodrum mandalinasında yeşil hasat sürüyor, ekimde yüksek tonaj bekleniyor - Son Dakika
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Bodrum mandalinasında yeşil hasat sürüyor, ekimde yüksek tonaj bekleniyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaretli yeşil Bodrum mandalinasının hasadı devam ediyor. Belediye ekipleri üreticilere teknik destek verirken, ekim ayının ilk iki haftasında yüksek tonajlı hasat bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeşilken toplanan coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının hasadı devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mandalina bahçelerinde ürünlerin gelişimini takip ederek üreticilere teknik destek veriyor.

Yeşil dönem hasadında ürünlerin 35-45 milimetre kalibrede, yeşil, parlak ve sulu olması, henüz tam olarak tatlanmamış bulunması kalite kriterleri arasında yer alıyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, yaptığı açıklamada, yeşil Bodrum mandalinasının özellikle otel, restoran ve eğlence işletmelerinde kullanılmaya başlanmasıyla talep gören bir ürün haline geldiğini söyledi.

Ürünün gastronomi ve içecek sektörlerinin yanı sıra donuk meyve ve meyve suyu üretiminde değerlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Pehlivan, ekim ayının ilk ve ikinci haftasında yüksek tonajlı hasat beklediklerini kaydetti.

Pehlivan, mandalinaların yıl boyunca tüketiciye ulaştırılabilmesi amacıyla soğuk zincir kapsamında yeni ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Mandalina üreticileri de belediyenin geçen yıl sağladığı desteğin üretime katkı sunduğunu belirterek, bu yıl da hasat döneminde ürünlerin pazarlanmasına yönelik desteğin sürmesini istedi.

Kaynak: AA
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