Bodrum Peksimet\'te duvara çarpıp devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü öldü

Bodrum Peksimet'te duvara çarpıp devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Peksimet Mahallesi'nde kontrolden çıkan kamyonet duvara çarpıp devrildi. Kazada 15 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi; cenazesi jandarma ve savcı incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Peksimet Mahallesi'nde Ekin S'nin (15) kullandığı 09 YB 214 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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