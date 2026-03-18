Bodrum semalarında ay yıldızlı 18 Mart anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paramotorla Türk bayrağı açıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paramotorla Türk bayrağı açıldı. Bodrum semalarında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bodrum'da yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenledi. Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Özgül, paramotoruna bağladığı Türk bayrağıyla havalandı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşta Bodrum Kalesi, Kumbahçe, Gümbet ve çevresinde süzülen Özgül, gökyüzünde dev Türk bayrağı açtı. Sahil şeridinde bulunan vatandaşlar ve turistler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

'ASKERLİĞİ ÇANAKKALE'DE YAPMIŞTIM'

Uçuş öncesi açıklama yapan Seyfi Çağlar Özgül, "Bugün Bodrum semalarında Türk bayrağı açılacak, aynı zamanda arkamızda sis olacak. Güzel bir gösteri yapacağız. Askerliği Çanakkale'de yapmıştım, orayı gördükten sonra büyük bir cesaret ve başarıyla kazanılmış bir Türkiye olduğunu daha iyi anladım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de bu kutlu günde bayrak açarak onlara destek vermek amacıyla buradayız" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

12:23
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:13:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.