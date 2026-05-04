Bodrum Turgutreis Sahilinde Çevre Temizliği ve Veri Toplama Çalışması Gerçekleştirildi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi iş birliğiyle, Avrupa Çevre Ajansı'nın "Marine Litter Watch" (Deniz Çöpleri İzleme Programı) çerçevesinde Turgutreis sahilinde çevre temizliği ve veri toplama çalışması gerçekleştirildi.

Turgutreis D-Marin yanındaki Halk Plajı'nda 30 Nisan'da hayata geçirilen etkinliğe; TÜRÇEV yetkilileri, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu öğrencileri katılım sağladı.

"Marine Litter Watch" (MLW) uygulama kriterleri doğrultusunda 200 metrelik kıyı şeridinde yürütülen ve yaklaşık bir saat süren çalışmada alan taraması yapıldı. Çalışma sırasında sahil bandındaki atıklar türlerine göre kategorize edilerek toplandı. Doğaya ve deniz yaşamına doğrudan zarar veren sigara izmariti, cam ve plastik parçaları ayrı ayrı sayılarak tasnif edildi."

Süreç boyunca çevrede bulunan vatandaşlara atıkların çevreye olan olumsuz etkilerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla uygulama noktasının koordinatları kayıt altına alındı.

Etkinlik sonucunda kıyıdan toplam 38,5 kilogram atık toplandı.