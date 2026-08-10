Bodrum ve Kos’tan ışık kirliliğine karşı ortak mesaj

(MUĞLA) - Bodrum'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "8.8 Parla Parla Bodrum" etkinliği kapsamında Gümüşlük sahilindeki aydınlatmalar azaltılırken, Kos Adası da eş zamanlı olarak uygulamaya destek verdi. Ege'nin iki yakasında ışıkların kısılmasıyla ışık kirliliğine ve gece ekosisteminin korunmasına dikkat çekildi.

"8.8 Parla Parla Bodrum" etkinliğinde, ışık kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Gümüşlük sahilindeki aydınlatmalar azaltıldı. Işıkların kapanmasıyla yıldızlar ve gece gökyüzü daha net görünür hale geldi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Gümüşlük sakinleri, işletme sahipleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Dernek Başkan Yardımcısı Göksel Çamlı ve Proje Yürütücüsü Merve Okutucu katıldı.

IŞIKLAR AZALDI, YILDIZLAR ORTAYA ÇIKTI

Etkinlik kapsamında sahil hattındaki aydınlatmaların azaltılmasıyla, kent ışıkları nedeniyle görülmesi zorlaşan yıldızlar yeniden görünür oldu. Etkinlikle; aşırı yapay aydınlatmanın enerji tüketiminin yanı sıra gece gökyüzünü, ekosistemi ve gece yaşayan canlıların yaşam döngülerini de etkilediğine dikkat çekildi.

BODRUM VE KOS AYNI ANDA IŞIKLARINI KISTI

Etkinliğin bu yılki en dikkati çekici özelliği ise Kos Adası'nın da eş zamanlı olarak uygulamaya katılması oldu. Kos'ta bazı aydınlatmalar azaltılırken, Bodrum ve Kos aynı gece ışıklarını kısarak ışık kirliliğine karşı ortak mesaj verdi. Ege'nin iki yakasındaki bu eş zamanlı uygulama, ışık kirliliğinin sınırları aşan ortak bir çevre sorunu olduğuna dikkati çekti.

İKİ BAŞKANDAN TEŞEKKÜR VE DAYANIŞMA MESAJI

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "8.8 Parla Parla Bodrum" çağrısına destek vererek etkinliğe ortak olan Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'a ve komşu Kos halkına teşekkür etti. Mandalinci, Ege'nin iki yakasında eş zamanlı gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmanın, çevrenin korunması, ışık kirliliğine dikkat çekilmesi öte yandan dostluk bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras da etkinliğe davet için teşekkür ederek, Kos Belediyesi olarak çağrıyı memnuniyetle kabul ettiklerini ve belediye binasının dış cephe aydınlatmalarını belirlenen saatlerde kapatarak girişime sembolik destek sunduklarını ifade etti. Nikitaras, ortak çalışmanın çevrenin korunmasının yanı sıra iki yerel toplum arasındaki dostluk ve iş birliğini de güçlendireceğine dikkati çekti.

KARANLIĞIN DA BİR DEĞERİ VAR

"8.8 Parla Parla Bodrum" ile ışık kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu, gece ekosisteminin korunması ve yıldızlı gökyüzünün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Gümüşlük'te ışıkların azalmasıyla ortaya çıkan yıldızlı gökyüzü ise "Gökyüzünü görmek için daha fazla ışığa değil, biraz daha az ışığa ihtiyacımız var" mesajını verdi.