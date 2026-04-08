Bodrumlu Mandalin Üreticisine 5 Milyon TL Girdi Desteği - Son Dakika
Bodrumlu Mandalin Üreticisine 5 Milyon TL Girdi Desteği

08.04.2026 10:18  Güncelleme: 10:56
Bodrum Belediye A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliği ile 2025-2026 üretim döneminde yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil ve turuncu Bodrum mandalini üreten toplam 103 farklı üreticiye yaklaşık 5 milyon Türk lirası girdi sağlandı.

HABER: Zeynep Özmen

(MUĞLA) - Bodrum Belediye A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliği ile 2025-2026 üretim döneminde yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil ve turuncu Bodrum mandalini üreten toplam 103 farklı üreticiye yaklaşık 5 milyon Türk lirası girdi sağlandı.

Bodrum Belediyesi, yerel üretimi destekleme ve bölgenin tarımsal değerlerini öne çıkarma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Yerel üreticiye verilen destekle 2025-2026 üretim döneminde yalnızca üreticinin ekonomisine katkı sağlanmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir üretime de doğrudan katkı sunuldu.

Yerel değerlerin tanınırlığı artırılıyor, Bodrum Mandalini sürdürülebilir ürün haline geliyor

Bodrum Belediye A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğince yürütülen çalışmalarla Bodrum mandalini üretiminin ve sofralardaki kullanımının artırılması, bu yerel değeri hem Türkiye genelinde hem de uluslararası alanda daha tanınır hale getirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, üreticiden daha fazla ürün alınarak hem üretim teşvik ediliyor hem de Bodrum'a özgü tarımsal ürünlerin marka değeri güçlendiriliyor.

Bodrum mandalini, sahip olduğu aroma ve kaliteyle bölgenin simge ürünlerinden biri olurken yapılan çalışmalar sayesinde daha geniş pazarlara ulaşma imkanı buluyor.

Sağlanan iş birlikleri kapsamında ürünler profesyonel firmalar tarafından reçetelendirilerek Bodrum'a özgü bu değerli ürünün gastronomi ve katma değerli üretim süreçlerindeki kullanım alanı genişletiliyor. Düzenli alım mekanizmaları ile üreticinin emeğinin değer bulması sağlanırken Bodrum mandalininin pazardaki konumu da güçlendiriliyor.

Belediye yetkilileri, ilerleyen süreçte yerel üretimi destekleyen çalışmalarına devam ederek hem üreticinin yanında olmayı hem de Bodrum'un yerel değerlerini tanıtmayı sürdüreceğini belirtti.

Üretici ile tüketici arasındaki köprü: Bodrum Yerel Ürün

Bodrum Belediyesi, yerel ürünleri daha görünür kılmak ve Bodrum'da üretim yapan yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Bodrum Yerel Ürün sitesini vatandaşların kullanımına sundu. Üreticinin dijital rehberi haline gelen sitede, yerel üreticiler ile hem Bodrum'da yaşayan hem de dünyanın dört bir yanından Bodrum'a gelen ziyaretçiler arasında güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kuruluyor.

Bodrum'daki üreticilerin iletişim bilgilerine 'https://bodrumyerelurun.com/index.php' aracılığıyla kolaylıkla ulaşılabilecek; ürün portföyleri incelenebilecek ve üretici olarak başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bodrumlu Mandalin Üreticisine 5 Milyon TL Girdi Desteği - Son Dakika

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
