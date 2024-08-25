Bodrumspor, Konyaspor\'u 3-1 mağlup etti

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor evinde, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Bodrumspor, Konyaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Ev sahibi Bodrumspor, 28. dakikada Konyaspor'un oyuncusu Adil Demirbağ'ın kendi kalesine ve 40.dakikada George Puşcaş'ın attığı gollerle 2 -0 öne geçti. Konuk takım Konyaspor 45+4'te Pedrinho'nun gollüyle farkı 1'e indirdi. Bodrumspor 88. dakikada Kenan Özer'in penaltında attığı golle farkı tekrar 2'ye çıkarttı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Bodrumspor evinde, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.