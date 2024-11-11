Boeing 787-9 Uçağında Motor Yangını

Güncel

ROMA, 11 Kasım (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Hainan Havayolları'na ait bir Boeing 787-9 Dreamliner uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motor yangını nedeniyle Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Çin'in Shenzhen kentine gitmek için Pazar günü havalanan uçakta 249 yolcu ve 16 mürettebat bulunuyordu. Şans eseri herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri yangının büyük olasılıkla motora çarpan bir kuş nedeniyle olduğunu belirtti. Havacılıkta özellikle kalkış ve iniş sırasında kuşların uçaklara çarpması sık yaşanan bir durum.

Hainan Havayolları, yaptığı açıklamada olayın neden olduğu olumsuzluklar yüzünden özür dileyerek olaya kuş çarpmasının neden olduğundan şüphelenildiğini doğruladı. Havayolu şirketi, yolculuğa devam etmek isteyen yolculara alternatif uçuş imkanları, yolculuklarını ertelemek isteyenlere ise iade ya da tazminat gibi bir dizi seçeneğin sunulduğunu bildirdi.

Medyada çıkan haberlere göre uçağın sağ motorunun alev alması üzerine mürettebat hızla harekete geçerek deniz üzerinde acil yakıt boşaltma işlemi gerçekleştirdi ve güvenli şekilde havalimanına döndü.

Fiumicino'dan saat 09.55'te kalkan uçak geri dönerek saat 11.00 sularında iniş gerçekleştirdi. Yerel Sahil Güvenlik ekipleri olayı takip etmek ve olası acil durumlar için beklemede kalmak üzere bölgeye sevk edildi, ancak durum hızla kontrol altına alındı ve uçak başka bir sorunla karşılaşmaksızın iniş yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın aldığı hasarın tam boyutu hakkında henüz bir doğrulama yapmadı. Fiumicino Havalimanı yetkilileri, hava trafiği operasyonlarının etkilenmediğini ve diğer uçuşlarda önemli gecikmeler yaşanmadığını belirtti.