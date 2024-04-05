Boeing, Alaska Havayolları'na 160 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Boeing, Alaska Havayolları'na 160 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin San Francisco kentindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Alaska Havayolları'na ait uçaklar, 4 Nisan 2024. Boeing, Alaska Havayolları'na, uçuş yasağı getirilen 737 Max 9 tipi yolcu uçağının hizmete girememesi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 160 milyon ABD doları tutarında tazminat ödedi.

05.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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SAN FRANCİSCO, 5 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Alaska Havayolları'na ait uçaklar, 4 Nisan 2024.

Boeing, Alaska Havayolları'na, uçuş yasağı getirilen 737 Max 9 tipi yolcu uçağının hizmete girememesi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 160 milyon ABD doları tutarında tazminat ödedi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), 6 Ocak'ta Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı seferinde 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının orta kabin çıkış kapı tıkacının uçuş sırasında yerinden çıkmasından bir gün sonra yaklaşık 171 Boeing 737-9 MAX tipi uçağa uçuş yasağı getirmişti.

Öte yandan 15 Mart'ta San Francisco'dan kalkış yapan United Havayolları'na ait 433 sefer sayılı bir başka Boeing 737-800 uçağının da, Oregon'un güneyinde gideceği yere güvenli şekilde indikten sonra eksik paneli olduğu tespit edilmişti.

Yıllardır uçaklarıyla ilgili birçok kalite ve güvenlik endişeleri dile getirilen Boeing'in bazı uçaklarına yönelik uzun süreli uçuş yasakları getiriliyor ve şirket, teslimatlarında sarkmalar yaşıyor. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Boeing, Alaska Havayolları'na 160 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika

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