Boeing, Alaska Havayolları'na 160 milyon dolar tazminat ödeyecek

SAN FRANCİSCO, 5 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Alaska Havayolları'na ait uçaklar, 4 Nisan 2024.
Boeing, Alaska Havayolları'na, uçuş yasağı getirilen 737 Max 9 tipi yolcu uçağının hizmete girememesi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 160 milyon ABD doları tutarında tazminat ödedi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), 6 Ocak'ta Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı seferinde 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının orta kabin çıkış kapı tıkacının uçuş sırasında yerinden çıkmasından bir gün sonra yaklaşık 171 Boeing 737-9 MAX tipi uçağa uçuş yasağı getirmişti.
Öte yandan 15 Mart'ta San Francisco'dan kalkış yapan United Havayolları'na ait 433 sefer sayılı bir başka Boeing 737-800 uçağının da, Oregon'un güneyinde gideceği yere güvenli şekilde indikten sonra eksik paneli olduğu tespit edilmişti.
Yıllardır uçaklarıyla ilgili birçok kalite ve güvenlik endişeleri dile getirilen Boeing'in bazı uçaklarına yönelik uzun süreli uçuş yasakları getiriliyor ve şirket, teslimatlarında sarkmalar yaşıyor. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı.
İzmir Otogarı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular daha çok Doğu bölgelerini tercih ederken, günlük sefer sayısı 800'e yaklaştı. Biletlerin tükenmesiyle bayram boyunca yoğunluğun azalması bekleniyor. Yolcular ise fiyatlardan şikayetçi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamların durdurulması gerektiğini belirtti. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini ifade eden Palandöken, sigara zamlarının esnafın satışlarını düşürdüğünü ve devlete zarar olarak yansıdığını vurguladı.
Muş'ta bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler pancar ekimine başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, pancar ekimiyle Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çiftçilere destekler sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çalışmalar yürütülüyor.
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