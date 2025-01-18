Boğa Güreşlerinde 7 Ölü, 400 Yaralı

Güncel

YENİ DELHİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyinde düzenlenen geleneksel boğa güreşi etkinliklerinde çoğu seyircilerden oluşan yedi kişinin boğa darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ölüm ve yaralanmalar perşembe günü Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinlikler sırasında gerçekleşti.

Haberlerde iki boğanın da ayrı olaylarda öldüğü belirtildi. Pudukkottai'deki bir etkinlik sırasında bir boğa ölürken, Sivaganga bölgesindeki Siravayal köyünde bir boğa kovalama etkinliği sırasında bir boğa sahibi ve boğası öldü.

Yetkililer ölüm ve yaralanmaların çoğunun, boğa sahiplerinin genellikle koşudan sonra boğalarını büyük kalabalıklar eşliğinde topladıkları arenaların dışında meydana geldiğini söyledi.