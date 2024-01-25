 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boğa Saldırısına Uğrayan Besici Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğa Saldırısına Uğrayan Besici Yaralandı

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde besicilik yapan Mustafa Karaman, boğanın saldırısına uğradı ve yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğa Saldırısına Uğrayan Besici Yaralandı
25.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:14
Abone Ol

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde boğasının saldırısına uğrayan besici Mustafa Karaman (55) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Boztepe ilçesi Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Mustafa Karaman, ağılda, hayvanların yerini değiştirirken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle yere düşen, diğer hayvanlarla birlikte bir süre sürüklenen Karaman, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada boğanın saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mustafa Karaman, Kırşehir, Karaman, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğa Saldırısına Uğrayan Besici Yaralandı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:40:50. #1.11#
SON DAKİKA: Boğa Saldırısına Uğrayan Besici Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement