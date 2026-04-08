Boğaçayı Bilim Kurulu Yaz Öncesi Değerlendirme Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Boğaçayı Bilim Kurulu, yaz sezonu öncesinde Boğaçayı'nın mevcut durumunu, sorunları ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere toplandı. Kurul, doğal yapısına kavuşma süreci devam eden Boğaçayı'nda ekosistemin korunmasına yönelik başlıkları ele aldı ve saha incelemesi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Boğaçayı'ndaki değişimleri takip ettiklerini belirterek, bazı bölgelerde kirlilik endişeleri olsa da bilimsel kararlarla hareket edildiğini, hassas ekosistem ve kuş yuvalama alanlarını koruduklarını ifade etti. En büyük sorunun su seviyesinin düşmesiyle sucul bitkilerin çoğalması olduğunu, bunun kontrol edilmezse oksijensizliğe ve kokuya yol açabileceğini vurguladı.

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, temizlik çalışmalarının sürdüğünü, sazlık alanlara ekosisteme zarar vermemek için müdahale edilmediğini, ancak genel temizlik ve vektörle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yaz sezonunda su seviyesini korumak amacıyla Boğaçayı'nın ağzını kapatmayı planladıklarını ve Mayıs başında sucul ot hasadına başlayacaklarını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Boğaçayı'nın sadece insanlara ait olmadığını, burada oluşan habitatı dengeli şekilde korumanın önemini vurguladı. Bu sene suyun nispeten fazla olduğunu, ağzın kapatılmasının gecikebileceğini, ancak bu sayede yosunların denize karışmasının önlendiğini ve insanların rahatsız olmasının engellendiğini ifade etti.

Toplantıda, yaz aylarında artması beklenen risklere karşı tedbirler masaya yatırıldı. Kıyı erozyonu ve taşkın riskine karşı çalışmaların hızlandırılması, batimetri ölçümleriyle sucul bitki temizliğinin sürdürülmesi, su debisinin düşmesiyle denizle bağlantı noktasının geçici olarak kapatılması düşünülüyor. Ayrıca, vektörle mücadele çalışmaları ekosistemin sürdürülebilirliği gözetilerek devam edecek ve alanda yaşayan canlı türlerinin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.