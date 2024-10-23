Boğaz'da Yüzen Domuz Şaşırttı - Son Dakika
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Boğaz'da Yüzen Domuz Şaşırttı

Boğaz\'da Yüzen Domuz Şaşırttı

İstanbul Boğazı'nda denize düşen domuz, halkı şaşırttı; ekiplerce kurtarıldı ve tedaviye alındı.

23.10.2024 15:29
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İSTANBUL Boğazı açıklarında denize düşen domuz dakikalarca yüzdü. Onu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye ekipleri tarafından kurtarılan domuz tedavi altına alındı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir balıkçı ise, "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi.

İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde yüzen bir domuz gördü. Ormanlık alandan gelerek düştüğü tahmin edilen domuz dakikalarca denizde yüzdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Kıyıya gelen ekip, kurtarma çalışmalarına başlarken denizdeki kıyı temizliği ekibi de domuzu sahile yaklaştırdı. Çalışmalar sonucunda sahile çıkartılan domuz, tedavi edilmek üzere götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken domuzu görüntüleyen bir balıkçı, "Palamuta geldik, domuz bulduk" yorumu yaptı.

Kaynak: DHA

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