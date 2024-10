Boğaziçi Film Festivali'nde Shawky Rüzgarı

Güncel

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali kapsamında "Boshporus Talks" programına, Mısır asıllı yönetmen Abu Bakr Shawky konuk oldu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen programda, Shawky'nin "Hesap Günü" (Yomeddine) filmi izleyiciyle buluştu. Film gösteriminin ardından Shawky, yönetmen Elif Eda'nın moderatörlüğünde "Odaktaki Yönetmen" başlıklı söyleşide tecrübelerini paylaştı.

"Hesap Günü" filmiyle Cannes'da "Francois Calais Ödülü"nü kazanan Shawky, filmin çıkış noktasının, 2007-2008 yıllarında çektiği bir belgesel olduğunu, daha sonra o dönemden biriktirdiği hikayeleri uzun metraj bir filmde işlemeye karar verdiğini söyledi.

"Filmde, profesyonel oyuncularla amatörlerden oluşan karma bir kadroyla çalıştık"

Shawky, filmde cüzzam hastası bir bireyin ailesini arama hikayesini çok basit bir anlatım şekliyle ele aldığını belirterek, "Filmde profesyonel oyuncularla amatörlerden oluşan karma bir kadroyla çalıştık. Ana karakterlerimiz oyuncu değildi. Tabii her filmde ünlü isimlerin olması planlanır ama bu bizde hiç olmadı. Karma bir kadroyla gerçekten güzel bir başarıya imza attık. Tüm süreçte beraberdik ve hep birlikte senaryo üzerinde çalıştık." dedi.

Shawky, "Senaryoyu okuduğunuzda acı dolu bir film gibi görünebilir. Her şey karanlık ve çok zor gelebilir. Bu yüzden filmde rol almaları adına insanları ikna etmek için uğraştım. 'Acı ve ıstırap olmayacak, eğlenceli bir film olacak. Karakterin neşesi ekrandan seyirciye geçebilecek' diye ikna etmeye çalıştım." ifadesini kullandı.

Filmin yapım aşamasında aylarca fon bulmaya çalıştıklarını söyleyen genç yönetmen, şöyle devam etti:

"Aylarca fon bulmaya çalıştık, öğrenci filmi yapıyor gibiydik. Mesela ikinci filmde daha çok bütçemiz vardı ama devesi olan bir çocuğu anlatıyorduk. Deve yarışlarını duymuştum ve bunun hakkında film çekmek istemiştim. Deve yarışı elbette daha büyük prodüksiyon ve daha büyük bütçe gerektiriyor. Böylece birden yine kısıtlı bütçeye geri döndük."

"Cannes'a gitmek çok büyük bir olaydı bizim için"

Abu Bakr Shawky, aynı zamanda Mısır'ın Oscar adayı olarak seçilen filmin Mısır'daki yankılarına dair de "Şaşırtıcı şekilde ilgiyle karşılandı. Bağımsız filmlere destek veriyorlar. Filmimiz 3-4 ay boyunca sinema salonlarındaydı. Bağımsız sinema alanında en çok gişe başarısı gösteren, bizim filmimizdi." diye konuştu.

Bağımsız filmlerin yapım sürecinin çok uzun olduğunu belirten Shawky, şunları söyledi:

"Filmi, kendi tutkunuz ve arzunuzla yapmanız gerekiyor. Fon bulması, çekilmesi ve post prodüksiyonu yıllar sürüyor. Çok iyi bir fikir diyebilirsiniz ancak onun geliştirilmesi aylar sürüyor. Benim izlemek istediğim filmler bağımsız filmler oluyor. Çünkü arkasında gerçek tutkuyu görebiliyorsunuz. Cannes'a gitmek çok büyük bir olaydı ve çok ilginç bir süreçti benim için. Cannes gerçekten çok büyük bir festival. Küçük bir filmle gitmek de çok keyifliydi. Biz bu filmi yaparken hiçbir şeyimiz yoktu. Prodüksiyon şirketimiz benim evimdi. Herkes orada yaşıyordu. Bütün vaktimizi orada geçiriyorduk."

Shawky, her yönetmenin 'daha iyi yapsaydım' dediği şeyler olduğunu dile getirerek, "Sinemacılarla her konuştuğumda aynı şey söylenir. Film yapmanın doğasında vardır. Her zaman geriye dönüp baktığınızda bazı şeyleri farklı yapmak istersiniz. Film yapmak çok uzun sürüyor. Filmi tamamladığınızda bambaşka bir insan oluyorsunuz. Başka gözle bakacak hale geliyorsunuz" dedi.

"Bir film setinde de çok fazla şeyi gözlemleyip öğrenebilirsiniz"

Kahire'deki siyasi bilimler eğitiminin ardından New York Tisch Sanat Okulu'nda film prodüksiyonu okuyan Shawky, sinema eğitimi üzerine de katılımcılara "Film okuluna gittim ve teknik detayları öğrendim ama sinema yapmak için illaki okula gitmenize gerek yok. Çevrenizde doğru ortamı bulursanız size faydası olacaktır. Sürekli bir fikir alışverişi olması gerekiyor. Film yapma süreci çok değişti ve sürekli form değiştiriyor. Mesela bir film setinde de çok fazla şeyi gözlemleyip öğrenebilirsiniz. Staj yapmak, setlerde çalışmak size çok şey katacaktır." ifadesini kullandı.

"Hesap Günü" filminde başrolleri Rady Gamal, Ahmed Abdülhafız ve Üsame Abdullah paylaşıyor. Mısır'ın Oscar adayı olan film, Cannes'da ana yarışmaya seçilerek Francois Calais ödülüne layık görüldü.

Forbes Magazine tarafından uluslararası arenada en etkili 5 Arap yönetmen arasında gösterilen Shawky'nin 12. Boğaziçi Film Festivali ikinci filmi "Hajjan" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı.

