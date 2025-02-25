Boğaziçi'nde Kulüplerin Etkinlikleri Donduruldu - Son Dakika
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Boğaziçi'nde Kulüplerin Etkinlikleri Donduruldu

Boğaziçi Üniversitesi, 'İşgal Kafe' karşıtı imza atan kulüplerin etkinliklerini 28 Mart'a kadar dondurdu.

25.02.2025 20:06
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(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Kuzey kampüsteki kafe işletmesine yönelik tartışmaların ardından yeni bir adım attı. "İşgal Kafe" olarak adlandırılan kafeyle ilgili bir metnin imzacısı olan 28 kulüp ve 6 topluluğun etkinliklerini 28 Mart 2025 tarihine kadar dondurmaya karar verdi.

Üniversitenin Kuzey kampüsünde bir kafe işletmesinin özel bir şirket tarafından yapılacağı haberleri üzerine eylemler düzenlenmişti. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi de, "Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir. Özel teşebbüse kiralanmış alanda kimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen işgal eylemi, işletme hakkının engellenmesinin yanı sıra üniversitemizdeki barış ortamını da olumsuz etkilemiştir" denilmişti.

Etkinliklere 28 Mart'a kadar dondurma

Bugünse yeni bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, "İşgal Kafe" hakkında yazılan bir metinde imzacı olan 28 kulüp ve 6 topluluğun etkinliklerini 28 Mart 2025 tarihine kadar dondurmaya karar verdi. Kulüplerin yönetim kurulları da görevden alındı. Öğrenci dernekleri tarafından da paylaşılan dondurma yazısında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin imzası bulunuyor. Etkinlikleri durdurulan kulüpler arasında Atatürkçü Düşünce, Bilim, Bilişim, Briç, Çeviri, Çevre, Dağcılık, Dans, Edebiyat, Eğitim ve Araştırma, Elektroteknoloji, Fotoğrafçılık, Gastronomi ve Degüstasyon, Güzel Sanatlar, Havacılık, Karikatür ve Mizah, Köy ve Kooperatifçilik, Mağara Araştırma, Münazara, Müzik, Oyun, Radyo Boğaziçi, Satranç, Sinema, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet, Sualtı Sporları, Tarih İncelemeleri kulüpleri ile Marksist Fikir, BÜÇEV - Dilbilim, LÖSEV Fayda, BÜMED Öğrenci, Örgü, Sosyalist Fikir toplulukları yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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