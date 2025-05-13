Boğaziçi'nde Polis Saldırısı: 13 Yaralı, 97 Gözaltı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.