Boğaziçi'nde yemek 85 liraya çıkınca öğrenciler yemekhanede sembolik eylem yaptı - Son Dakika
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Boğaziçi'nde yemek 85 liraya çıkınca öğrenciler yemekhanede sembolik eylem yaptı

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Boğaziçi\'nde yemek 85 liraya çıkınca öğrenciler yemekhanede sembolik eylem yaptı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler yemek ücretinin 50 liradan 85 liraya çıkarılmasını protesto etti. Turnikeden atlayıp yemekhaneye geçen bazı öğrenciler sembolik yemek dağıttı; kampüse çok sayıda özel güvenlik ve çevik kuvvet sevk edildi.

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler yemek ücretlerinin 50 liradan 85 liraya çıkarıldığını belirterek gün içinde eylem yaptı. Öğrenciler zamları protesto ederken turnikeden atlayıp yemekhaneye geçen bazı öğrenciler soruna dikkat çekmek amacıyla yemek dağıttı. Eylem üzerine çok sayıda özel güvenlik görevlisi ile çevik kuvvet üniversiteye sevk edildi. Olağanüstü önlemler dikkat çekti.

5 yıldır kayyum protestolarının devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün öğrenciler yemek zamlarına karşı eylem yaptı. Yemek ücretlerine kısa sürede ikinci kez zam yapıldığını ve 50 liradan 85 liraya çıkarıldığını belirten öğrencilerden bazıları yemekhaneye girerek soruna dikkat çekmek için sembolik yemek servisi yaptı. Bölgeye önce çok sayıda özel güvenlik görevlisi, sonra da çok sayıda kalkanlı çevik kuvvet ekibi ve aracı sevk edildi.

Kuzey kampüste çok sayıda nokta abluka altına alınırken öğrenciler Türkiye'de patlak veren "fon skandalı"na dikkat çekerek, öğrencilerin cebine göz dikildiğini savundular.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Boğaziçi'nde yemek 85 liraya çıkınca öğrenciler yemekhanede sembolik eylem yaptı - Son Dakika
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