Boğaziçi protestosu davasında savcı, muhabir Can Öztürk'ün beraatini istedi - Son Dakika
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Boğaziçi protestosu davasında savcı, muhabir Can Öztürk'ün beraatini istedi

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Boğaziçi protestosu davasında savcı, muhabir Can Öztürk\'ün beraatini istedi
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Boğaziçi'ndeki Nurettin Yıldız protestosu davasının beşinci duruşmasında savcı, T24 muhabiri Can Öztürk'ün gazeteci olduğunu belirterek beraatini, 14 öğrencinin cezalandırılmasını istedi. Duruşma, karar çıkması beklenen 11 Ocak 2027'ye ertelendi.

(İSTANBUL) Geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nurettin Yıldız protestosunda gözaltına alınan öğrenciler ile protestoyu takip eden T24 muhabiri Can Öztürk hakkında açılan davanın beşinci duruşması yapıldı. Savcı, T24 muhabiri Can Öztürk'ün gazeteci olduğunu belirterek beraatını, diğer 14 öğrencinin ise cezalandırılmasını talep etti. Karar çıkması beklenen duruşma 11 Ocak 2027'de yapılacak.

13 Mayıs 2025'te ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesi protestolara yol açmış, çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Protestoları gazeteci olarak takip ettiği sırada gözaltına alınan T24 muhabiri Can Öztürk ve protestocu 14 öğrenci hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamalarıyla açılan davanın beşinci duruşması bugün yapıldı.

SAVCI "ÖZTÜRK GAZETECİ" DEDİ, BERAAT İSTEDİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Öztürk'ün olay tarihinde gazeteci olarak görev yaptığını ve haber takibi amacıyla olay yerinde bulunduğunu belirtti. Öztürk hakkında, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak ile görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek suçlamalarıyla açılan davada, cezalandırmaya yeterli ve kesin delil bulunmadığını ifade eden savcı, beraat talebinde bulundu.

SAVCIDAN ÖĞRENCİLER İÇİN CEZA TALEBİ

Diğer 14 sanığın ise Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde düzenlenen protestoya katıldıkları, polisin dağılma ihtarına rağmen alandan ayrılmadıkları ve polislerin oluşturduğu güvenlik hattına toplu şekilde yüklenerek cebir kullandıkları öne sürüldü. Savcı, sanıkların istinat panolarının yıkılması sonucu bazı kişilerin inşaat çukuruna düşerek yaralanmasına neden olduklarını iddia etti. Mütalaada, yaralanan kişilerden Yasemin Bölükbaşı dışındakilerin yaralarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek düzeyde olduğu, Bölükbaşı'nın ise parmağında kırık oluşacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle savcı, 14 sanığın kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmak, ihtara rağmen dağılmamak ve görevli polislere direnmek suçlarından cezalandırılmasını istedi.

SANIKLAR MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Mütalaaya karşı söz alan öğrenciler suçlamaları reddetti ve beraat istedi. Avukatlar da mütaalaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep etti. Duruşma 11 Ocak 2027'ye ertelendi. Bu duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Nurettin YıldızCan ÖztürkEğitimGüncelSon Dakika

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