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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda seferler yeniden başladı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda seferler yeniden başladı

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler yeniden başlatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı\'nda seferler yeniden başladı
29.12.2023 - 10:17,
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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler yeniden başlatıldı.

"F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı"nda teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süre icra edilemedi.

Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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