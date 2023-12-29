Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı\'nda seferler yeniden başladı

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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler yeniden başlatıldı.
"F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı"nda teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süre icra edilemedi.
Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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