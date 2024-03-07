Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferleri yapılamıyor - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferleri yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferleri yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.' ifadesine yer verildi.

07.03.2024 21:37
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Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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