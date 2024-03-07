Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferleri yapılamıyor

ASUS ROG Zephyrus G16: OLED Ekranlı Yenilikçi Oyun Dizüstü Bilgisayarı

ASUS ROG Zephyrus G16, güçlü performansı, taşınabilirliği ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken bir oyun dizüstü bilgisayarı serisidir. Bu incelemede, OLED ekranlı ilk ROG notebook olan ASUS ROG Zephyrus G16'nın özellikleri ve performansı ele alınmaktadır. G16, yüksek renk doğruluğu sunan OLED ekranı, HDR modu ve etkileyici içerik izleme deneyimiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca, mavi ışık yayımını azaltan ve göz sağlığını koruyan özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Güçlü donanımı ve özel şarj portuyla da performans açısından beklentileri karşılamaktadır. MUX Anahtarı ve NVIDIA Advanced Optimus desteği sayesinde kullanıcılar, işlemcinin entegre grafiklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. Tüm bu özelliklerle ASUS ROG Zephyrus G16, oyun severler ve görsel işlerle uğraşanlar için ideal bir seçenektir.