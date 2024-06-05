Boğaziçi Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralaması\'nda 418. oldu

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Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in "Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) 2025" sonuçlarına göre bu yıl 418. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in araştırmasında 96 sıra birden yükselen Boğaziçi Üniversitesi, 10 yıl sonra tekrar ilk 500 üniversite arasına girip "Avrupa'nın En Fazla İlerleme Gösteren" yükseköğretim kurumu oldu.

QS, 106 ülkeden 5 bin 663 yükseköğretim kurumunu "araştırma etkisi", "akademik saygınlık", "istihdam gücü", "işveren nezdinde saygınlık", "eğitim deneyimi", "uluslararasılık" ile "sürdürülebilirlik" gibi kriterlere göre sıraladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, son 3 yıldaki tabloya bakıldığında, 701-750 sıra bandından yaklaşık 350 sıra yükselip, 2025 listesinde 418'inci sıraya yükseldiklerini belirtti.

Bu sene "Avrupa'da en fazla yükseliş gösteren yükseköğretim kurumu" konumunda olduklarını kaydeden İnci, "QS'in bizimle paylaştığı güncel veriler geçen yıllara göre performansımızın hemen her alanda ileri taşındığını gösteriyor. Göreve geldiğimden sonra yükselen bu akademik başarı bizleri motive etse de yeterli bulmuyoruz. Araştırma etkisi, Ar-Ge, eğitim, istihdam, sürdürülebilirlik, uluslararası görünüm ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarında üniversitemizi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

QS kriterlerinde bu yıl en yüksek performans istihdam gücüyle işverenler nezdinde saygınlık kriterlerinde elde edildi. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'de ilk sırada yer aldığı istihdam gücünde 19 sıra yükselerek 102, işveren nezdinde saygınlıktaysa 20 sıra ilerleyerek 118'inci sıraya yerleşti.

Üniversite, akademik saygınlıkta ise performansını 25 sıra ileriye taşıyarak, 353. sırada temsil edildi.

Boğaziçi, üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarının toplumsal ve çevresel etkilerinin göz önüne aldığı sürdürülebilirlik kriterinde ise 334. oldu.