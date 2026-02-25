Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım

25.02.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesinin barınma kapasitesinden araştırma altyapısına, akademik gelişiminden fiziki dönüşümüne kadar birçok alanda hayata geçirilecek yatırımların toplam bütçesinin 8 milyar lirayı aştığı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesinin barınma kapasitesinden araştırma altyapısına, akademik gelişiminden fiziki dönüşümüne kadar birçok alanda hayata geçirilecek yatırımların toplam bütçesinin 8 milyar lirayı aştığı açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde açıkladığı müjdeler netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yurt açılışları ve kamuoyuyla paylaşılan yeni yatırım projelerinin kapsamı belli olurken, üniversitenin barınma kapasitesinden araştırma altyapısına, akademik gelişiminden fiziki dönüşümüne kadar birçok alanda hayata geçirilecek yatırımların toplam bütçesinin 8 milyar lirayı aştığı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir dönemi başlatacak projelerin takvimi ve uygulama başlıkları da netlik kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) inisiyatifiyle inşa edilen 210 kişi kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu, Valilik desteğiyle Kuzey Kampüs'te hayata geçirilen 706 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Geçen yıllarda depreme dayanıksız olduğu tespit edilen üç yurt binası can güvenliği gerekçesiyle yıkılmıştı. KYK'dan üniversiteye geçen yıl devredilen 450 kişilik Anadolu Hisarı Kampüsü Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte değerlendirildiğinde, yeni yatırımlar üniversitenin barınma altyapısında tarihi bir dönüşümü temsil ediyor.

Barınma altyapısını daha da güçlendirecek bir diğer önemli adım ise yine BUVAKIF öncülüğünde yapımı devam eden 250 kişi kapasiteli yeni kız öğrenci yurdu. Gelecek yıl hizmete açılması planlanan bu yatırımla üniversitenin toplam yatak kapasitesi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak. Kapasite artışı, depreme dayanıklı ve modern standartlara sahip yapılarda sağlanıyor.

2 milyar liralık kütüphane ve 3 milyar liralık laboratuvar kompleksi yatırımı

Depreme dayanıksız olduğu için geçen yıl yıkılan eski kütüphane binası, yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edilecek. Eski Aptullah Kuran Kütüphanesinin bulunduğu alanda yükselecek yeni yapı, 3 bin kullanıcı ile 1,5 milyon kitap kapasitesine, konferans salonlarına, çağdaş çalışma alanlarına ve sosyal donatılara sahip modern bir araştırma ve öğrenme merkezi olarak tasarlanıyor.

Mimari proje tamamlanma aşamasında olup, inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlatılarak üniversite mensuplarının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, yaklaşık 3 milyar lira yatırım bedeliyle üniversiteye tam teşekküllü modern bir laboratuvar kompleksi kazandırılacak. Planlama süreci 2027'de başlayacak yatırımın etaplı biçimde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu stratejik proje, akademik üretim kapasitesini artıracak, araştırma altyapısını güçlendirecek ve Boğaziçi'nin araştırma üniversitesi vizyonuna önemli katkı sağlayacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle üniversiteye 1000 kişilik modern bir konferans salonu kazandırılacak. Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlanacak salon, ileri teknik altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkanlarıyla akademik ve kültürel etkinlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan bu yatırımlar, üniversitenin eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı altyapısını bütüncül biçimde güçlendirecek, kurumu geleceğe daha sağlam ve sürdürülebilir adımlarla taşıyacak.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:31:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.