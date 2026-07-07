Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

ADANA'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip, duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırılan Mervan Seylan (8), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran'da öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan Mervan Seylan, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mervan Seylan, gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Gölde arama-kurtarma çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen Mervan Seylan'a sağlık ekipleri ve dalgıç polisler müdahale ederek kalp masajı yaptı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından kalbi yeniden çalışan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mervan Seylan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Mervan'ın cenazesi, toprağa verildi.