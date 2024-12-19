Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yaşama Döndü - Son Dakika
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Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yaşama Döndü

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Malatya'da boğulma tehlikesi sonrası tedavi gören 22 yaşındaki Kenan Ak, tekrar yürümeye başladı.

19.12.2024 10:49
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Geçirdiği boğulma tehlikesi sonrası kurtarılamaz denen genç yaşama tutundu

MALATYA - Malatya'da serinlemek için girdiği gölette geçirdiği boğulma tehlikesi sonrası hafıza kaybı yaşamasının yanı sıra yürüme yetisini kaybeden 22 yaşındaki genç, yaklaşık 5 aylık bir tedavinin ardından tekrar yürümeye başladı.

Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Göleti'nde 21 Temmuz Pazar 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Kenan Ak, arkadaşları ile piknik yapmaya gittiği gölete girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun fark edilmesiyle birlikte bölgeye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma sonrası bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kurtulmaz denilen genç tekrar yaşama tutundu

Hastane de yapılan ilk incelemelerde beyin kısmında hasar oluştuğu belirlenen Kenan Ak'ın hafıza kaybının yanı sıra yürüme yetisini de kaybettiği belirlendi. Ak, yaklaşık beş ay süren yoğun bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak yürümeye başlarken kendini kurtaran İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin ziyareti ile duygu dolu anlar yaşadı.

"Olaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum"

Ekiplerin zamanında müdahalesi ve doktorların yoğun gayreti sonrası hayatta kaldığını kaydeden Kenan Ak, olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, bölgeye nasıl gittikleri dahil her şeyi unuttuğunu söyledi.

Gencin annesi Remziye Ak ise aylar süren tedavi sürecinde oğlunun kurtarılamayacağını belirtenlerin olduğunu ifade ederek büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

"Olay yerine ilk bizler ulaştık"

İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde yer alan Veli Mirza ise olay yerine ulaştıktan sonra yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası Kenan Ak'ı sudan çıkardıklarını iki defa duran kalbinin ise 5 dakika sonra yeniden atmaya başladığını söyledi.

Mirza, aylar sonrası ziyaret ettikleri Kenan Ak'ı sağlığına kavuşmuş şekilde görmüş olmaktan çok mutluk olduklarını kaydetti.

Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yaşama Döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yaşama Döndü - Son Dakika

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