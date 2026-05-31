Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kişi Kurtarıldı

31.05.2026 19:27
İnkumu'da denize giren M.B. ve S.E., boğulma tehlikesi geçirdi, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde Ankara'dan gelip denize giren M.B.(26) isimli erkek ve S.E. (22) isimli kadın boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'dan tatil için İnkumu tatil beldesine gelen M.B. isimli erkek ve S.E. isimli kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalar nedeniyle kıyıya gelemeyen 2 kişi, saat 17.30 sıralarında bağırarak yardım istedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Deniz yüzeyinde yardım bekleyen M.B. ve S.E. dalgıçlar tarafından kurtarılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuna alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

