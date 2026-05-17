Boko Haram'dan Okul Saldırısı: 42 Öğrenci Kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör örgütü Boko Haram'ın bir okula düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrenci sayısının 42 olduğu bildirildi.

Güney Borno Bölgesi Senatörü Ali Ndume, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin 15 Mayıs'ta Borno eyaletine bağlı Askira-Uba bölgesinde bir okula düzenlediği saldırıda 42 öğrenciyi kaçırdığını söyledi.

Bu sarsıcı kaçırılma olayının birçok ebeveyn ve veliyi umutsuzluğa sürüklediğini dile getiren Ndume, ailelerde travma ve moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.

Ndume, okuldaki öğrencilerin kaçırılmasının dehşet verici olduğunu, bu olayın yoksul ve azimli öğrencilerin sabahın erken saatlerinde derslerine dalmış oldukları bir anda meydana geldiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.