Boko Haram'ın Borno'nun Guzamala bölgesindeki askeri üsse saldırısında 14 kişi öldü - Son Dakika
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Boko Haram'ın Borno'nun Guzamala bölgesindeki askeri üsse saldırısında 14 kişi öldü

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Boko Haram'ın Borno'nun Guzamala bölgesindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda 10 asker ve 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi öldü, yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Guzamala bölgesindeki askeri üsse saldırdı.

Saldırıda 10 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Boko Haram'ın Borno'nun Guzamala bölgesindeki askeri üsse saldırısında 14 kişi öldü - Son Dakika
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