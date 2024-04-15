Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerin aileleri hala umutlu

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın 14 Nisan 2014'te düzenlediği okul baskınında kaçırdığı kız öğrencilerin aileleri, 10 yıldır çocuklarını yeniden görebilme umuduyla yaşıyor.

Terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye yaklaşık 125 kilometre mesafedeki Chibok kentinde bulunan yatılı kız okuluna baskın düzenledi.

Baskında 276 kız öğrenci kaçırıldı. Bu öğrencilerden bir kısmı ordunun düzenlediği operasyonlarla kurtarıldı, bir kısmı da teröristlerden kaçmayı başlardı.

Örgütten kaçmayı başaran kızların birçoğunun Boko Haram üyeleriyle zorla evlendirildikleri ve doğum yaptıkları ortaya çıktı.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 82 öğrenci halen esaret altında bulunuyor.

"Kızımın sağlıklı şekilde geri döneceğinden hiç şüphem yok"

Kaçırılan yatılı kız okulu öğrencilerinden Sara'nın annesi Rebecca Samuel, AA muhabirine, her ailenin her gün kaçırılan evlatlarının geri döneceği umuduyla uyandığını söyledi.

En son 2018'de kurtarılan öğrencilerden evladının haberini aldığını anlatan Samuel, "Kızımın hala yaşadığına inanıyorum, o yüzden her gün dua ediyorum. Kızımın sağlıklı bir şekilde geri döneceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Samuel, kaçırılan öğrencilerin bulunmasının bu kadar zaman alacağını hiç düşünmediklerini, çok kısa sürmesi gereken bu eylemin 10 yıldır devam ettiğini anlattı.

???????Hükümetin kaçırılan öğrencileri bulmak için çaba gösterdiğini açıkladığını ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Samuel, "Buradaki her aile kendi çocuğunun kurtarılmasını istiyor, bu yüzden hükümete yalvarıyoruz, acilen bu çocuklarımızı kurtarsınlar. Hiçbir aile bunu hak etmiyor." diye konuştu.

Hükümetten kız çocuklarını kurtarma sözü

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, dün okul baskınının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programda eyalet hükümetinin 2014 yılında öğrencilerin kaçırılmasından etkilenen herkesin acısını paylaştığını söyledi.

Esaret altındakilerin ailelerinin yaşadığı acı ve ızdırabı anladığını belirten Zulum, hükümetin kaçırılan masum kızların sonuncusu da evine dönene kadar boş durmayacağının sözünü verdi.

Zulum, kurtarılan öğrencilerin bazılarının ailelerine teslim edildiğini, bazılarının başka bir okula gönderildiğini, bazılarının da rehabilitasyon programından geçirildiğini dile getirdi.