Boko Haram'ın saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın bir karakola düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki karakola saldırı düzenledi.

Karakolun ateşe verildiği saldırıda bir polis ve bir kadın yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.