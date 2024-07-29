Boko Haram'ın saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boko Haram'ın saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın Konduga bölgesindeki bir karakola düzenlediği saldırıda bir polis ve bir kadın hayatını kaybetti. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca örgüt, komşu ülkelerde de saldırılar düzenleyerek binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ülkede yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

29.07.2024 12:35
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın bir karakola düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki karakola saldırı düzenledi.

Karakolun ateşe verildiği saldırıda bir polis ve bir kadın yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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