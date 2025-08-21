Boko Haram Saldırısında 4 Sivil Öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Konduga bölgesinde sivillere eşlik eden güvenlik görevlileri, Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.