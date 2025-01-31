Boko Haram Üyeleri Nijerya'ya Döndü

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Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ofisine bağlı Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, ülkede teslim olan terör örgütü Boko Haram üyesi yaklaşık 5 bin kişinin evine döndüğünü bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Aşırıcılıkla Mücadele Birimi Başkanı Mairo Musa Abbas, Maiduguri şehrinde düzenlenen "Çad Gölü Havzası Valiler Forumu"nda konuştu.

Ülkede teslim olan yaklaşık 5 bin Boko Haram terör örgütü üyesinin evlerine dönerek aileleriyle yeniden bir araya getirildiğini belirten Abbas, bu kişilerin 6 aylık "topluma kazandırma" programından geçirildiğini söyledi.

Abbas, söz konusu kişilerin programda edindikleri becerileri ve öğrendikleri işleri toplum içinde yaşamlarını sürdürmek için kullanacaklarını ifade etti.

Nijerya'da, Aralık 2024'te, son 5 ayda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 129 binden fazla teröristin askerlere teslim olduğu kaydedilmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.