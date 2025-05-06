Bolat, Birleşik Krallık'ta Ticaret Görüşmeleri Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolat, Birleşik Krallık'ta Ticaret Görüşmeleri Yapacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STA'nın güncellenmesi için Londra'da temaslarda bulunacak.

06.05.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Birleşik Krallık ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunarak, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolat, yarın Londra'da Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek, Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'nun açılışında iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap edecek, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ile bir araya gelecek.

Bolat ile Reynolds'un gerçekleştireceği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, potansiyel işbirliği alanları ve ticaretin bu yıl 30 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını teminen atılacak adımlar değerlendirilecek.

İki ülke iş dünyası temsilcilerinin ve yatırımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'nun, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi ve iş dünyaları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek bağların kurulması için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Bolat'ın, Khan ile görüşmesinde müttefik ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunun ve gelecek perspektiflerinin ele alınması planlanıyor.

STA güncellenecek

Ziyarette ayrıca mevcut Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi için yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor. İş dünyaları için sağlam bir temel teşkil eden mevcut STA'nın çok yönlü şekilde genişletilmesinin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde tarihi bir adım olacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda, STA'nın hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım alanlarını içerecek şekilde genişletilmesi ve yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesinin sağlanması planlanıyor.

Bunun ilk adımı, ticarette teknik engeller (TTE) faslı ve kimyasallar ile motorlu taşıtlara ilişkin eklerin, bakanlar Bolat ve Reynolds tarafından imzalanmasıyla atılacak. Bu sektörler, iki ülke arasındaki ticarette yüzde 33 pay ile 7,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İmzalanacak TTE faslı, teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinde düzenleyici uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece, kapsama alınan ürünlerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında daha sorunsuz bir ticaret ortamı oluşturulması hedefleniyor. Teknik engellerin azaltılması sayesinde, mal ticaretinin daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanması, kamu sağlığı, güvenliği ve çevre koruma standartları yüksek seviyede korunması amaçlanıyor. İki ülke firmalarına daha elverişli, şeffaf ve teknik uyumun sağlanmasıyla her iki ülkede ekonomik büyümenin desteklenmesi ve teşviki planlanıyor.

İki ülke arasındaki ticaret

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 22 milyar doları (22,1 milyar dolar) aştı.

Birleşik Krallık, 15,2 milyar dolar ile Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3'üncü ülke oldu.

Aynı yıl Türkiye'nin buradan ithalatı 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca Birleşik Krallık, 2023 itibarıyla Türkiye'ye 8,6 milyar dolar doğrudan yatırım yaparak en büyük 7'nci yatırımcı ülke olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Güncel, Londra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolat, Birleşik Krallık'ta Ticaret Görüşmeleri Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:44:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bolat, Birleşik Krallık'ta Ticaret Görüşmeleri Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.