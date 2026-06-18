Türkiye dünyada parlayan yıldız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye dünyada parlayan yıldız

Türkiye dünyada parlayan yıldız
18.06.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel zorluklara rağmen Türkiye'nin ekonomik ve kültürel alanda parladığını belirtti. Ereğli'de kütüphane açılışında konuşan Bolat, kitap okuma ve kütüphane sayılarındaki artışa dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyanın halinin pek iç açıcı olmadığını belirterek, "Siyasette, savaşlarda, ekonomik alandaki durgunluk, dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Allah nazardan korusun diyorum." dedi.

Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ereğli Belediyesinin koordinesinde yapılan Ereğli İlçe Halk Kütüphanesinin açılışında, memleketi Ereğli'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kütüphanelerin bilgi hazinesi yerler olduğunu aktaran Bolat, teknolojinin çok hızlı gelişmesine rağmen kitap ve kütüphanelerin öneminin asla azalmadığını dile getirdi.

Bolat, Türkiye'de kütüphane sayısında büyük bir artış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okunan kitap sayılarında büyük bir artış var. Türkiye, dünyada kitap basımında önde gelen ülkelerden biri olmayı devam ettiriyor. Bu da öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin, gençlerimizin, halkımızın, teknolojiyi takip etmekle beraber, teknolojinin imkanlarını kullanmakla kitaptan kopmadıklarını, kütüphaneden kopmadıklarını, aksine daha çok bağlandıklarını bize gösteriyor. Bundan da çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Osmanlı'dan bu yana ve Cumhuriyet döneminde bilimde, ekonomide, sanayide, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayisinde ve ordumuzla giderek hızla güçlenen dünyada saygın itibarlı bir ülke konumundayız."

"Toplam 45 bin 327 kütüphane"

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane yanında 1302 halk kütüphanesi olduğunu belirten Bolat, "557 üniversite kütüphanesi var. 43 bin 466 da eğitim kurumları kütüphaneleri var. Toplam 45 bin 327 kütüphane. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı geçen yıl yüzde 4 artışla 2 milyon 713 bin 782'ye ulaştı. Milli Kütüphane de 1 milyon 989 bin kitaba ulaştı. Üniversite kütüphanelerinde yüzde 5 artışla yaklaşık 23 milyon kitaba, tüm halk kütüphanelerimizdeki kitap sayısı da yüzde 3,8 artışla 26 milyon 410 bine ulaştı." diye konuştu.

Bolat, 39 milyon 195 bin kişinin halk kütüphanelerinden faydalandığını, halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 7 milyon 160 bin kişi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi çok daha yukarılara taşıyacaklarını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık, 17. sıradan 16. sıraya yükseldik. Kişi başı satın alma gücü kalitesine göre ise 12. sıradan 11. sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü artıran çalışmalarımız daha da devam edecek. Dünyanın hali pek iç açıcı değil. Siyasette, savaşlarda, ekonomik alandaki durgunluk, dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Allah nazardan korusun diyorum."

Konuşmaların ve okunan duanın ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler kurdele keserek hizmete açtıkları kütüphaneyi gezdi.

Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü de katıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Ereğli, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye dünyada parlayan yıldız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Palantir’in kurucu ortaklarından Peter Thiel’in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi Palantir'in kurucu ortaklarından Peter Thiel'in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi
Sarıyer’de AVM’de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler Sarıyer'de AVM'de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler
Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı Gaziantep’te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı! Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi
Rusya’da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
Menteşe’de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi Menteşe'de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 14:52:47. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye dünyada parlayan yıldız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.