Bölge Bakanlarından Ben-Gvir'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bölge Bakanlarından Ben-Gvir'e Kınama

24.05.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 ülke Dışişleri Bakanları, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in muhaliflere uyguladığı muameleyi kınadı.

TÜRKİYE, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, "Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır. Bakanlar, Ben-Gvir'in gözaltındaki kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğunu ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğini vurgulamaktadır" denildi.

Bakanların açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer tarafından İşgal altındaki Filistin Topraklarında Filistinlilere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ve şiddet eylemlerini esefle karşılamakta ve en güçlü biçimde kınamakta olduğu belirtilerek, "Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediği ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulunmuştur. Bakanlar, Ben-Gvir'in eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep etmekte; tekrar eden provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi ve bunların tekrarının önlenmesini teminen somut tedbirler alınması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm gözaltındaki kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölge Bakanlarından Ben-Gvir'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 22:48:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Bölge Bakanlarından Ben-Gvir'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.