Bölgesel Göç Yönetimi Forumu Yapıldı

Göç ve Diaspora Vakfı (GDV) tarafından düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" kapsamında "Bölgesel Göç Yönetimi Tecrübesi" başlıklı özel oturum düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde GDV'nin ev sahipliğinde düzenlenen, moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Araştırma Direktörü Veysel Kurt'un yaptığı "Bölgesel Göç Yönetimi Tecrübesi" başlıklı özel oturuma, Uluslararası İslam Hayır Kurumu Ürdün Direktörü Mustafa Aref Alawad, Irak Diyalog Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ali Al-Mamoori, Lübnan Arap Merkezi Müdürü Nasser Yassin Khaled ve Suriye Afet Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Genel Müdürü Ayman Al-Akkad konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası İslam Hayır Kurumu Ürdün Direktörü Alawad, geri dönüş koordinasyonunun bir insan kaynakları altyapısı oluşturmanın önemine işaret ederek, bu şekilde bir kalkınma sağlanabileceğini belirtti.

Alawad, Türkiye'nin "bir sığınak" ve dünya arenasında da belli bir itibara sahip ülke olduğunu vurguladı.

Irak Diyalog Enstitüsü Başkan Yardımcısı Al-Mamoori de forumda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ülkesinin göç konusunda pek çok tecrübesi olduğunu söyleyen Al-Mamoori, Irak'ın göç konusunda pek çok sorunu çözmede büyük çaba sarf ettiğini aktardı.

Al-Mamoori, Irak'a göç eden Suriyelilerin bir sorunla karşı karşıya kalmadığını, Iraklıların onları dostça karşıladığını anlattı.

Lübnan Arap Merkezi Müdürü Khaled ise ülkesinin "kaldırabileceğinden daha fazla" göç aldığına dikkati çekti.

Khaled, "göç coğrafyası ve yoksulluk coğrafyasının örtüştüğünü" söyleyerek, bu durumun bölgedeki zorluğu artırdığını kaydetti.

Göç meselesinin kronik bir problem haline geldiğini ifade eden Khaled, "Bu problemler köklü çözümler gerektirir. Bunu tek bir ülke çözemez." diye konuştu.

"Kimse ülkesini terk etmek istemez"

Suriye Afet Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Genel Müdürü Al-Akkad da forumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suriye'nin hala "derin bir kriz" içinde olduğunu söyleyen Al-Akkad, "Bizler Suriye'nin göç krizini çözmeye yönelik çalışma yürütmek için görevlendirildik." diye konuştu.

Al-Akkad, Suriye'nin uluslararası arenaya adaptasyonu için fazlaca çalışma yürütüldüğünü dile getirerek, "Kimse ülkesini terk etmek istemez." dedi.

Bakanlık olarak uygun bir geri dönüş ortamı oluşturmakla yükümlü olduklarını söyleyen Al-Akkad, "Geri dönenler sıfırdan başlamak durumundalar. Bu insanların cesarete ve adaptasyon sürecine ihtiyaçları olacak. 14 yıl boyunca yaklaşık 30-40 ülkeye gitmişimdir. Türkiye'den daha iyi bir ülke görmediğimi ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.