Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İşverenleri Bakırköy ve Çekmeköy'de Buluşturacak

04.05.2026 17:01  Güncelleme: 17:59
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdiği kariyer fuarlarına devam ediyor. Bakırköy'de gerçekleştirilecek Kariyer Fuarı kapsamında 18 firma, 30 pozisyon için 100'ün üzerinde iş gücü talebiyle; Çekmeköy'de gerçekleştirilecek Kariyer Fuarı'nda ise 18 firma, 60 pozisyon için 150'nin üzerinde iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, fuarlarına hız kesmeden devam ediyor. İBB Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisi koordinasyonu ve Bakırköy Belediyesi iş birliği ile Bakırköy'de; İBB Çekmeköy Bölgesel İstihdam Ofisi ve Çekmeköy Belediyesi iş birliği ile Çekmeköy'de olmak üzere iki fuar düzenlenecek.

İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren bu iki fuar ile bölgedeki adayların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak.

Bakırköy Kariyer Fuarı, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek. 18 özel sektör firmasının katılımıyla gerçekleştirilecek fuarda toplam 30 pozisyon için 100'ün üzerinde iş gücü talebi Bakırköy ve çevresindeki iş arayan adaylarla buluşacak.

Çekmeköy Kariyer Fuarı ise 8 Mayıs 2026 Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında Çekmeköy Belediye Binası Kent Park'ta düzenlenecek. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 18 özel sektör firması, 60 farklı pozisyon için 150'nin üzerinde iş gücü talebi ile iş arayan adaylarla buluşacak. Katılımcı firmalar, farklı alanlarda sundukları iş fırsatlarıyla Çekmeköy ve çevresindeki vatandaşlara geniş bir istihdam yelpazesi sunacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir parçası olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra 'https://bio.ibb.istanbul' web sitesi, İstanbul Senin ve İş Ara İş Bul uygulamaları ile 444 8 333 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:59:28.
