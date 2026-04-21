Bölgesel İstikrar İçin Görüşmeler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveytli ve Ummanlı mevkidaşlarıyla bölgenin istikrarının korunmasına ilişkin çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Bin Ferhan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasındaki muhtemel müzakereler öncesinde Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.

Bin Ferhan ile Busaidi, bölgedeki son gelişmeler ile bu konuda yapılan çabaları değerlendirdi.

Suudi Bakan Kuveytli mevkidaşı Sabah"la gerçekleştirdiği görüşmede ise bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenliği ile istikrarını korumak için yapılan ortak çabaları ele aldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistanlı kaynaklar 19 Nisan'da, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti.

İran basını ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazmış, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün yaptığı açıklamada, ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını ifade etmişti.