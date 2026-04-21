Bölgesel İstikrar İçin Görüşmeler

21.04.2026 17:33
Suudi Dışişleri Bakanı, Kuveyt ve Umman ile bölgedeki istikrarı sağlama çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveytli ve Ummanlı mevkidaşlarıyla bölgenin istikrarının korunmasına ilişkin çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Bin Ferhan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasındaki muhtemel müzakereler öncesinde Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.

Bin Ferhan ile Busaidi, bölgedeki son gelişmeler ile bu konuda yapılan çabaları değerlendirdi.

Suudi Bakan Kuveytli mevkidaşı Sabah"la gerçekleştirdiği görüşmede ise bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenliği ile istikrarını korumak için yapılan ortak çabaları ele aldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistanlı kaynaklar 19 Nisan'da, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti.

İran basını ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazmış, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün yaptığı açıklamada, ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
